Con la pelea y eventual desenlace del "Chile 2" y el descenso, La Liga de Primera desrrolla su penúltima fecha este fin de semana.

Domingo 29 de noviembre

Universidad Católica 2-1 Huachipato, Finalizado. Claro Arena.

1-0: 19'; Fernando Zampedri (UC), 2-0: 58'; Martín Gómez (UC), 2-1: 81'; Rafael Caroca (HUA)

Deportes Concepción 1-5 Universidad de Chile, Finalizado. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 18'; Charles Aránguiz (UCH), 0-2: 23'; Nicolás Fernández (UCH), 0-3: 39'; Maximiliano Guerrero (UCH), 0-4: 44'; Maximiliano Guerrero (UCH), 1-4: 88'; Joaquín Larrivey (UCH), 1-5: 95'; Octavio Rivero (UCH)

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción , 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Everton vs. O'Higgins , 20:30 horas. Estadio Sausalito.

, 20:30 horas. Estadio Sausalito. Audax Italiano vs. Palestino , 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. Ñublense vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Sábado 28 de noviembre

Coquimbo Unido 3-1 Deportes Limache, Finalizado. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 13' Benjamín Chandía (COQ); 1-1: 45+1' César Fuentes (LIM); 2-1: 58' Luis Riveros (COQ); 3-1: 71' Guido Vadalá, de penal (COQ)

Colo Colo 2-2 Deportes La Serena, Finalizado. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 15' Matías Marin (SER); 1-1: 49' Joaquín Sosa (CC); 2-1: 57' Joaquín Sosa, de penal (CC); 2-2: 78' Gonzalo Figueroa (SER)