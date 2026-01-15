Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Pellegrini ante Villarreal por La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo sevillano enfrentará al exclub del Ingeniero en La Cartuja.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Pellegrini ante Villarreal por La Liga?
Real Betis, equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, enfrentará a Villarreal en La Cartuja de Sevilla, este sábado por la fecha 20 de La Liga de España.

El conjunto bético viene de un agrio empate ante Oviedo, último de la liga española y un triunfo frente Elche por los octavos de final de la Copa del Rey.

El equipo del "Ingeniero" marcha sexto en La Liga en puestos de Conference League, a cinco puntos de Espanyol que ocupa la quinta plaza.

El encuentro, está pactado para las 17:00 horas (21:00 GMT) de este sábado 17 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

