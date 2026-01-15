Síguenos:
Tópicos: Mundo | Venezuela | Nicolás Maduro

Machado dice que Trump está "comprometido con la libertad" tras reunión en Washington

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La líder opositora venezolana aseguró que el presidente de EE.UU. apoya la liberación de presos políticos y la libertad de todos los venezolanos.

Machado dice que Trump está
 EFE

María Corina Machado entregó declaraciones a sus seguidores tras una jornada de reuniones en el Congreso de Estados Unidos.

María Corina Machado afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está plenamente comprometido con la libertad de los presos políticos en Venezuela y "de todos los venezolanos", tras su reunión en Washington con el mandatario estadounidense.

La representante de la oposición ofreció ese mensaje a una multitud de seguidores venezolanos en las afueras del Capitolio, luego de haber hablado brevemente con la prensa tras reunirse con integrantes del comité de Relaciones Exteriores, compuesto principalmente por congresistas republicanos y demócratas.

Machado agregó que le expresó a Trump que "hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo: vivir con libertad, con dignidad y con justicia", subrayando el deseo de la población de ver cambios profundos en su país.

Durante su visita al Congreso, la opositora sostuvo encuentros con senadores como el republicano Rick Scott, quien había manifestado en ocasiones anteriores su respaldo a la lucha democrática venezolana.

Antes de retirarse, Machado señaló que también conversó con Edmundo González, el político opositor que reclama la victoria en las elecciones de 2024 en Venezuela y con quien ha coordinado posiciones respecto a la transición política.

Este jueves se produjo el primer encuentro entre Machado y Trump tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos, lo que ha reconfigurado el escenario político en Venezuela.

No obstante, la Administración estadounidense ha descartado hasta ahora a Machado y a su movimiento para liderar la primera etapa de la transición en Venezuela, argumentando que la opositora no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país, y ha dado prioridad a la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

