La Liga denunció el cántico "Vinicius es un imbécil" e insultos a España y a la selección

La Liga de España incluyó en su escrito de denuncias el cántico "Vinicius es un imbécil", entonado por aficionados de Real Sociedad en el partido contra Deportivo de La Coruña y los insultos contra España y la selección española de seguidores de Alavés ante Atlético de Madrid.

El escrito de que La Liga remite semanalmente al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia, sobre cánticos que inciten a la violencia o con contenido insultante, reprodujo el insulto dirigido al delantero brasileño de Real Madrid en el estadio de la Real Sociedad en San Sebastián.

Entre sus denuncias, La Liga también reflejó que, en tres ocasiones, durante el Alavés-Atlético de Madrid aficionados del equipo local entonaron cánticos contra España, la selección y los españoles ("puta España y puta selección,españoles, hijos de puta").