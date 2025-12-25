Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

La divertida imagen de Erling Haaland recibiendo la Navidad vestido de Santa Claus

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ariete se disfrazó de Papa Noel para recibir Noche Buena.

La divertida imagen de Erling Haaland recibiendo la Navidad vestido de Santa Claus
El delantero noruego de Manchester City, Erling Haaland, recibió la Navidad en Inglaterra vestido de Santa Claus, tal como lo evidenció en su cuenta en Instagram.

El ariete aparece vestido totalmente del icónico personaje navideño realizando un gesto de silencio.

Mira acá la imagen

