La divertida imagen de Erling Haaland recibiendo la Navidad vestido de Santa Claus
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El ariete se disfrazó de Papa Noel para recibir Noche Buena.
El delantero noruego de Manchester City, Erling Haaland, recibió la Navidad en Inglaterra vestido de Santa Claus, tal como lo evidenció en su cuenta en Instagram.
El ariete aparece vestido totalmente del icónico personaje navideño realizando un gesto de silencio.
Mira acá la imagen