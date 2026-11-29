Manchester City anunció la presentación de un reclamo formal por el desempeño del cuerpo arbitral durante el empate 2-2 ante Arsenal de este domingo por la Premier League, resultado que le impidió recortar distancias con el líder del campeonato.

"Manchester City está muy decepcionado por varias de las decisiones tomadas por los árbitros durante el partido de hoy contra Arsenal", manifestó la institución mediante un comunicado publicado en su sitio oficial.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca anunció que este lunes enviará una carta formal a Pro Ref, organismo encargado del arbitraje en Inglaterra, para solicitar "una explicación completa de las decisiones clave del partido, incluidos tanto los procesos de toma de decisiones en el campo como la aplicación del VAR".

"Esperamos una respuesta detallada y seguiremos representando y defendiendo los intereses del club, nuestros jugadores y nuestros hinchas", sentenció la institución.