[VIDEO] Postula a blooper del año: Arquero provocó un autogol con apresurado saque

Ben Hinchliffe, arquero de Stockport County, de la tercera división inglesa, quedó como candidato a blooper del año en el planeta fútbol luego de regalarle un insólito autogol a Rotherham United.

El arquero se apresuró en gestar un ataque rápido y sacó, pero le pegó el pelotazo a un compañero y el balón terminó incrustándose en su arco generando risas entre los beneficiados.

Mira acá la curiosa acción