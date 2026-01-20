Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] Postula a blooper del año: Arquero provocó un autogol con apresurado saque

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ben Hinchliffe se apuró y terminó provocando un autogol.

[VIDEO] Postula a blooper del año: Arquero provocó un autogol con apresurado saque
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ben Hinchliffe, arquero de Stockport County, de la tercera división inglesa, quedó como candidato a blooper del año en el planeta fútbol luego de regalarle un insólito autogol a Rotherham United.

El arquero se apresuró en gestar un ataque rápido y sacó, pero le pegó el pelotazo a un compañero y el balón terminó incrustándose en su arco generando risas entre los beneficiados.

Mira acá la curiosa acción

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada