[VIDEO] Postula a blooper del año: Arquero provocó un autogol con apresurado saque
Ben Hinchliffe se apuró y terminó provocando un autogol.
Ben Hinchliffe, arquero de Stockport County, de la tercera división inglesa, quedó como candidato a blooper del año en el planeta fútbol luego de regalarle un insólito autogol a Rotherham United.
El arquero se apresuró en gestar un ataque rápido y sacó, pero le pegó el pelotazo a un compañero y el balón terminó incrustándose en su arco generando risas entre los beneficiados.
Mira acá la curiosa acción