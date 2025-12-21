Torino contó con la titularidad de Maripán en la ajustada victoria ante Sassuolo

Las cosas parecen ir mejor para Torino ya que, con la titularidad del defensor chileno Guillermo Maripán, este domingo consiguieron imponerse por 0-1 a Sassuolo en el Mapei Stadium por la decimosexta fecha de la Serie A.

El elenco adiestrado por Marco Baroni consiguió marcar las diferencias en un ajustado pleito gracias a un penal. El volante croata Nikola Vlasic se hizo cargo de la ejecución que definió todo (66') durante el complemento del cotejo.

En cuanto al futbolista nacional, su labor fue muy destacada al contribuir con 10 despejes y ganar 4 de 5 duelos defensivos para recuperar la posesión. Con ello, se estableció como un bastión en la defensa.

Así las cosas, el cuadro de Maripán llegó a 20 puntos para ubicarse duodécimo en la tabla, distanciándose a 5 unidades de los 25 que tienen a Bologna cerrando los puestos para competiciones internacionales. Ahora, su próximo desafío será recibir a Cagliari el próximo 27 de diciembre.