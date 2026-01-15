Esteban González sufrió su primera caída en México y perdió su largo invicto

El entrenador nacional y actual técnico de Querétaro FC, Esteban González, sufrió su primera derrota en México tras caer por 2-1 ante Xolos de Tijuana dejando atrás un largo invicto dado que no perdía un partido desde el 26 de abril del año pasado, cuando Coquimbo Unido (su exclub) fue superado por Colo Colo.

En el partido de anoche disputado en la casa de los Gallos Blancos, y válido por la segunda fecha del torneo de Clausura mexicano, la visita logró la ventaja por medio de Unai Bilbao (48') y Kevin Castañeda (71'), mientras que Alí Ávila descontó desde el punto penal en el filo del tiempo reglamentario (90').

Tras el partido, el entrenador chileno comentó que "tuvimos dos o tres oportunidades muy claras frente al arco que no pudimos concretar. (...) El inicio del segundo tiempo cambia rápidamente con una jugada a balón parado y después, ir abajo por dos goles fue un golpe fuerte".

Además, sobre el cansancio acumulado, el DT apuntó que: "No podemos exigir una presión alta si el equipo no está al cien por ciento en lo físico", aunque de todas maneras destacó que: "Valoro mucho la actitud del equipo, nunca dejó de intentarlo".

Por último, pensando en el compromiso del sábado ante Chivas de Guadalajara, González señaló que: "Lo más importante es que el equipo entienda pronto el funcionamiento que queremos y mantenga la entrega hasta el final".

Querétaro FC deberá visitar el próximo sábado 17 de enero al club Chivas de Guadalajara a las 20:00 horas (23:00 GMT).