CF Montreal confirmó que Gillier se pierde el resto de la temporada

Thomas Gillier, arquero chileno de CF Montreal, quedó descartado para el resto de la temporada 2026, luego de someterse a una intervención quirúrgica en su hombro derecho, según confirmó el conjunto canadiense a través de sus redes sociales.

"Thomas Gillier fue operado con éxito del hombro derecho y estará fuera hasta el final de la temporada", informó el club de la Major League Soccer (MLS) mediante una publicación en Instagram.

La institución también le dedicó un mensaje de apoyo al futbolista: "Le deseamos una pronta recuperación".

De esta manera, Gillier cerró anticipadamente su participación en la presente campaña y comenzará su proceso de rehabilitación para regresar a las canchas, aunque queda en duda su continuidad en el cuadro norteamericano, donde está a préstamo.