Deportes Concepción sumó experiencia a su zaga con la llegada de Fausto Grillo

Deportes Concepción se mantiene activo en el mercado de pases y este domingo confirmó una nueva incorporación para fortalecer su última línea. El cuadro de la Región del Biobío informó que alcanzó un total acuerdo para sumar al experimentado defensor central Fausto Grillo proveniente de Atlético Tucumán.

A través de sus redes sociales, el "León" de Collao ratificó la llegada del futbolista argentino de 32 años, quien cuenta con una dilatada trayectoria. El fichaje busca aportar jerarquía y solidez defensiva al equipo que se prepara para los desafíos de la campaña 2026.

Sin embargo, la oficialización definitiva está sujeta a un último trámite. Según detalló la institución, Grillo se integrará formalmente al plantel "una vez finalizados y aprobados los exámenes médicos de rigor", procedimiento estándar antes de la firma del contrato.

El defensor cuenta con pasos por Vélez Sarsfield, Belgrano, O'Higgins y Universidad Católica de Ecuador además de un importante recorrido por Europa.

Con este movimiento, Deportes Concepción ratificó su intención de ser protagonista en el torneo, sumando nombres de peso a un proyecto deportivo que busca pelear en la parte alta de la tabla.