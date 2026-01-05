PAES: Revisa tus resultados y cómo gestionar tu postulación universitaria

Los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025 se publicaron este lunes, dando paso al inicio del proceso de postulación centralizada a las universidades adscritas al Sistema de Acceso.

Los registros ya están disponibles para revisar en el sitio web: demre.cl, donde también se podrá realizar el proceso de postulación.

Respecto a las fechas de postulación, el Ministerio de Educación informó que desde el 5 al 8 de enero (cierra a las 13.00 horas) estará vigente el periodo de postulación centralizada a universidades.

En tanto, a las 12.00 horas del 19 de enero se publicarán los resultados del proceso de selección.

Mientras que del 20 a 22 de enero se realizará el proceso de matrícula a los convocados del primer período.

Finalmente, desde el 23 al 29 del mismo mes se realizará el segundo periodo de matrícula, al que están convocados los estudiantes desde las listas de espera.

La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) del 2025 tuvo un récord de inscritos, superando la barrera de los 300.000 postulantes, la cifra más alta hasta la fecha.