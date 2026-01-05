PAES: Revisa tus resultados y cómo gestionar tu postulación universitaria
Los estudiantes tienen solo hasta el 8 de enero a las 13:00 horas para realizar su postulación a las universidades adscritas al Sistema de Acceso.
El proceso de admisión continuará con la publicación de los resultados de selección el 19 de enero y los periodos de matrícula a partir del 20 del mismo mes.
La edición 2025 de la PAES registró una cifra récord, superando los 300.000 postulantes, consolidándose como la convocatoria más masiva hasta la fecha.