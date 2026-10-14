Alavés sigue a diez jugadores del fútbol chileno tras el Mundial Sub 20

El club español Deportivo Alavés mantiene en carpeta a diez futbolistas chilenos que participaron en el Mundial Sub 20 de 2025, como parte de su trabajo de seguimiento de jóvenes talentos para futuras incorporaciones.

Así lo reveló el director deportivo del conjunto español, Sergio Fernández, durante el quinto Congreso Internacional de Fútbol 2026, realizado en Santiago, donde explicó los mecanismos que utiliza la institución para identificar posibles refuerzos.

"Estos son algunos de los jugadores que nosotros tenemos referenciados y en seguimiento, dentro de nuestro algoritmo de jugadores que, en un momento determinado, puedan formar parte del Alavés", señaló Fernández.

La lista contempla a diez futbolistas que integraron la selección chilena que disputó el Mundial Sub 20 en nuestro país, incluyendo nombres de Universidad de Chile, Universidad Católica y otros equipos nacionales, además de un representante del fútbol argentino.

Los diez jugadores que sigue Deportivo Alavés son:

Felipe Faúndez (O'Higgins).

(O'Higgins). Juan Francisco Rossel (Universidad Católica).

(Universidad Católica). Nicolás Cárcamo (Huachipato).

(Huachipato). Agustín Arce (Universidad de Chile).

(Universidad de Chile). Emiliano Ramos (Everton).

(Everton). Vicente Álvarez (Deportes Limache).

(Deportes Limache). Lautaro Millán (Independiente de Avellaneda).

(Independiente de Avellaneda). Matías Pérez (Deportes La Serena).

(Deportes La Serena). Milovan Celis (Unión Española).

(Unión Española). Sebastián Mella (Huachipato).

De esta manera, Alavés mantiene a los diez seleccionados nacionales dentro de su sistema de seguimiento, aunque Fernández no anunció negociaciones ni ofertas formales por alguno de ellos.