Neymar: "Si Brasil llega a la final del Mundial, prometo hacer un gol"

"Vamos a hacer lo imposible para traer el sexto título", aseguró el astro de Santos.

A seis meses de entrar en el desarrollo del Mundial 2026, uno de los astros que se pronunció con tal de decir presente en la cita de Norteamérica fue el brasileño Neymar durante un recital del grupo musical Tardezinha.

Al subirse al escenario, las palabras del actual atacante de Santos fueron: "Quería decirles que vamos a hacer lo imposible para traer el sexto título a Brasil, lo posible y lo imposible. Pueden pedirme que lo cumpla en julio. ¡Oye, (Carlo) Ancelotti, ayúdanos!"

Más allá de eso, el exjugador de FC Barcelona también aprovecho la instancia para ponerse un desafío que elevó las expectativas de los presentes: "Si Brasil llega a la Final del Mundial, prometo hacer un gol".

Estas declaraciones contrastan con las palabras del seleccionador de la "Canarinha", ya que Ancelotti puso en duda la presencia de Neymar ante su rendimiento y todo dependerá de cómo se encuentre físicamente el astro durante el mes de la competición.

