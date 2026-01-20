Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Ñublense suspendió la "Noche Roja" ante Rangers por emergencia de los incendios forestales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club de Chillán comunicó que las autoridades regionales determinaron no realizar el evento deportivo debido a la grave contingencia que afecta a la zona centro-sur del país.

Ñublense suspendió la
La pelota se detuvo en la Región de Ñuble. A través de un comunicado oficial emitido este martes 20 de enero, Ñublense informó la suspensión definitiva de la "Noche Roja", evento en el que el plantel presentaría a sus refuerzos enfrentando a Rangers de Talca.

La decisión pasó por una determinación de las autoridades regionales, producto de la compleja situación que vive la zona centro-sur de Chile a causa de los incendios forestales. Desde la institución de Chillán acataron la medida, priorizando la seguridad y el despliegue de los equipos de emergencia.

En el documento, Ñublense explicó los motivos valóricos de la cancelación: "Esta determinación responde a un criterio de responsabilidad y empatía frente a la compleja situación que viven numerosas familias, así como al trabajo que actualmente desarrollan los equipos de emergencia y autoridades".

El club agradeció la comprensión de sus hinchas y de la delegación de Rangers, enviando un mensaje de apoyo a la comunidad. "Como institución, expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por esta emergencia y valoramos profundamente la labor de bomberos, brigadistas y personal de apoyo que se encuentran combatiendo los incendios", cerró el texto.

De esta forma, el estreno en sociedad del equipo de los "Diablos Rojos" quedó postergado a la espera de que las condiciones ambientales y de seguridad en Chillán mejoren en los próximos días.

En portada