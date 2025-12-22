Francisco Meneghini dejó de ser el técnico de O'Higgins
El técnico decidió no analizar la propuesta del elenco celeste.
O'Higgins de Rancagua anunció la salida del técnico Francisco Meneghini luego de que el entrenador argentino lograra la clasificación a Copa Libertadores.
"Deseamos agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés", expresó el club celeste en un comunicado.
"Pese a la voluntad del club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación y emprender nuevos horizontes", añadió.
Con esto, "Paqui" se transforma en el principal candidato para asumir en la banca de Universidad de Chile.