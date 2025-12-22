Francisco Meneghini dejó de ser el técnico de O'Higgins

O'Higgins de Rancagua anunció la salida del técnico Francisco Meneghini luego de que el entrenador argentino lograra la clasificación a Copa Libertadores.

"Deseamos agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés", expresó el club celeste en un comunicado.

"Pese a la voluntad del club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación y emprender nuevos horizontes", añadió.

Con esto, "Paqui" se transforma en el principal candidato para asumir en la banca de Universidad de Chile.