Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Malas noticias para Real Madrid: Kylian Mbappé no jugará la Supercopa española

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero francés no viajará con el equipo debido a un esquince de rodilla.

El delantero francés Kylian Mbappé no se presentó este martes al último entrenamiento de Real Madrid, y no será parte del plantel que viaje a Yeda para disputar la Supercopa Española, debido a que no está recuperado de su esguince de rodilla que sufrió en diciembre de 2025.

En la "casa blanca" no quieren correr ningún riesgo de agravar la lesión, por lo que optaron que el galo mantenga reposo para dejar a punto la articulación a la espera de los próximos desafíos del equipo en Liga y en Champions.

En el horizonte de los blancos para este mes asoman al menos un partido de la Supercopa, los octavos de Copa del Rey, el Levante, Mónaco, Villarreal y Benfica.

Real Madrid debuta este jueves frente a Atlético de Madrid por la segunda semifinal del certamen español.

Para este partido, también son baja los defensas Éder Militao y Trent Alexander-Arnold.

