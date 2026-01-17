Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Vinicius Júnior lloró tras pifias en el partido de Real Madrid ante Levante

El brasileño se retiró entre lágrimas al vestuario.

Vinicius Júnior lloró tras pifias en el partido de Real Madrid ante Levante
El delantero brasileño Vinicius Júnior atraviesa el momento más delicado desde su llegada a Real Madrid, ya que el futbolista fue pifiado sin tregua por los hinchas del Estadio "Santiago Bernabéu" en el partido ante Levante, retirándose solo al vestuario entre lágrimas.

