Congreso Futuro cerró su 15 edición con miras a expandirse por el mundo

La decimoquinta edición de Congreso Futuro cerró este sábado con una participación presencial de más de 65.000 personas, quienes asistieron a las más de 120 que se realizaron durante esta semana.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, aseguró que el evento internacional podría repetirse en otras latitudes.

"Hemos invitado al rey de España, ya que está interesado en que hagamos Congreso Futuro en España todos los años", afirmó, y agregó que "los desafíos son volver a hacer un Congreso Futuro en África. Lo hicimos en Marruecos, pero ahora queremos que sea para toda África. Estamos trabajando con el Banco Andino, con CAF, para hacer un Congreso Futuro que una a México con Centroamérica. Uno de nuestros desafíos, tal vez en el año 2026 o 2027, es hacer Congreso Futuro en China o en India".

El senador Francisco Chahuán destacó exposiciones y apuntó que se encargará de que la amplia información que dejó el foro interdisciplinario sirva para fundamentar políticas públicas de largo aliento.

"Temas que dicen relación particularmente con mejorar la eficiencia de la disponibilidad de órganos para trasplante, va a ser una materia que presentaremos justamente un proyecto de ley durante la próxima semana y que fue parte de las intervenciones que se hicieron justamente en este Congreso Futuro para efectivamente salvar vidas", ejemplificó.

Asimismo, señaló que hubo otros "temas que dicen relación respecto a los modelos anticipatorios de sismos, también son materias que vamos a poner a disposición para ir generando políticas públicas de largo aliento".

La última jornada estuvo marcada por la innovación en tecnología japonesa para anticiparse a desastres naturales, expuestas por Takito Toeda, ejecutivo de NEC Corporation. Además, el chileno Heinz Wuth, del canal "Ciencia y Cocina", realizó una charla sobre el amor como ingrediente en las preparaciones y la forma en que la oxitocina influye al comer.