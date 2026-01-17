Síguenos:
Deportes | Fútbol | San Luis

"Chupete" Suazo logró su primer triunfo al mando de San Luis en la "Noche Canaria"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco quillotano se impuso por la mínima a Unión Española.
El exdelantero Humberto "Chupete" Suazo sumó su primer triunfo como técnico de San Luis de Quillota con una victoria por 1-0 ante Unión Española en duelo amistoso que sirvió para presentar a los nuevos jugadores del elenco amarillo en la "Noche Canaria".

El único gol del encuentro fue marcado por el defensor Guillermo Avello, quien ganó en el área hispana para vencer la resistencia del elenco hispano.

Antes, San Luis había igualado 1-1 en duelo a puertas cerradas con Deportes La Serena.

Ambas escuadras serán parte de la competitiva Liga de Ascenso durante la campaña 2026.

