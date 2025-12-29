Segunda División decidió no iniciar el torneo 2026: Clubes exigen acortar el calendario

Un nuevo dolor de cabeza sumó la ANFP presidida por Pablo Milad, con un nuevo reclamo de la Segunda División que incluyó la amenaza de no dar inicio a la temporada 2026, al considerar el calendario del torneo demasiado extenso, además de falta de diálogo, en medio de su delicada situación económica.

"Los clubes hemos decidido, de manera unánime, no iniciar nuestra participación en el Campeonato 2026, mientras no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de siete meses", señaló un comunicado conjunto.

"Esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la Segunda División, la cual, en el último tiempo, ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición", explicaron.

Según los clubes, "la actual extensión del campeonato compromete seriamente la sostenibilidad financiera" y también "profundiza la precarización de las condiciones laborales de los jugadores".

Además esgrimieron un factor deportivo, pues debido a la cantidad de equipos y su exclusión de la Copa Chile desde 2025, con nueve meses de torneo se dan varias lagunas sin partidos, "desnaturalizando por completo la competencia".

Los clubes reiteraron el llamado al diálogo con la ANFP y el Sifup para abordar la aguda crisis de la abandonada tercera categoría. Además señalaron que "iniciaremos las acciones e instancias legales, administrativas y reglamentarias que correspondan" para "que esta legítima solicitud sea debidamente considerada".