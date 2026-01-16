Gustavo Quinteros admitió que rechazó a la selección chilena para seguir en Colo Colo

El exentrenador de Colo Colo y actualmente en Independiente, Gustavo Quinteros, entregó detalles inéditos sobre su paso por el fútbol nacional. En una reveladora entrevista, confirmó un secreto a voces: Tuvo la oportunidad concreta de asumir el mando de la selección chilena, pero optó por respetar su contrato en Macul.

En diálogo con TNT Sports, Quinteros aseguró que fue un candidato serio para la banca de la Roja. "Una vez hubo una reunión cuando yo estaba en Colo Colo. La idea de la Federación era que yo, a mitad de año, pasara a la selección y decidí quedarme en Colo Colo", confesó el técnico.

Sobre su negativa, el adiestrador explicó que sus principios pesaron más. "Me parece que no se debe abandonar un proceso a mitad de camino. Les dije que a lo mejor podíamos charlar mejor en otra oportunidad, y ahí creo que firmó Eduardo Berizzo. Después no tuve otra charla con la Federación", agregó.

¿Por qué no volvió tras la salida de Almirón?

Quinteros también abordó los motivos por los cuales no retornó al Estadio Monumental el año pasado, luego de que Jorge Almirón dejó la banca. El DT apuntó principalmente a temas personales. "Hubo motivos muy importantes. Primero, familiares. En un momento decidí darle la prioridad a quedarme en Argentina porque estuve 18 años prácticamente dirigiendo en el exterior", señaló.

Además, analizó el contexto deportivo del club en ese momento. "Volver a un club tan importante como Colo Colo, donde nos terminó yendo muy bien, empezando de nuevo en una situación mala... me hubiese gustado que fuera en otra situación. No quise volver en un momento malo del equipo y asumir otra vez esa gran responsabilidad de sacarlo campeón", argumentó.

Pese a esto, el entrenador dejó las puertas abiertas para el futuro. "Siempre van a estar las puertas abiertas para volver a Colo Colo. Fue uno de los dos o tres lugares en los que estuve donde la gente coreó mi nombre, me emociona. Es muy lindo", cerró.