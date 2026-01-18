¿Cuándo y dónde ver la Supercopa del fútbol chileno?
La edición se disputará en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
Entre el 20 y el 25 de enero se disputará la Supercopa 2026 en el estadio Sausalito de Viña del Mar,
La edición de este año estrenará un nuevo formato integrado por cuatro equipos: Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache (campeones y subcampeones de Liga de Primera y Copa Chile), los cuales deberán disputar una etapa de semifinales.
¿Cuándo es la Supercopa 2026?
Semifinales
20 de enero:
Huachipato vs Universidad Catolica, 19:00 horas (22:00 GMT). Estadio Sausalito.
21 de enero:
Coquimbo Unido vs Deportes Limache, 19:00 horas (22:00 GMT). Estadio Sausalito.
Final
25 de enero, 19:00 horas (22:00 GMT). Estadio Sausalito.
¿Dónde ver la Supercopa 2026?
Todos los partidos de la Supercopa 2026 serán transmitidos por las pantallas de TNT Sports.
Además, podrás seguir todos los partidos a través de los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl y en las transmisiones de Cooperativa Deportes.