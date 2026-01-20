La UC debutó en la temporada con remontada ante Huachipato y clasificó a la final de la Supercopa

Universidad Católica batalló duramente en su primer partido de la temporada y, tras igualar en dos oportunidades, logró quedarse con un triunfo 2-4 frente a Huachipato en el Estadio Sausalito para meterse en la final de la renovada Supercopa 2026.

El inicio en la Ciudad Jardín fue accidentado, pero los precordilleranos consiguieron el primer aviso con un cabezazo de Fernando Zampedri (19') que se respondió con un manotazo salvador de Rodrigo Odriozola.

En la reacción, los "acereros" tuvieron un primer aviso tras un despeje erróneo de Eugenio Mena (34') y, aunque Lionel Altamirano falló increíblemente, luego pudo concretar su revancha ante los errores en la zona posterior (40').

De cara al segundo tiempo las acciones mejoraron y el incansable "Toro" encontró su respectivo tanto cuando Odriozola no pudo contener el disparo de Jhojan Valencia, consiguiendo así el 1-1 parcial (56').

Acto seguido, una mano de Daniel González le sirvió de nuevo al propio Altamirano para firmar su doblete (68'). Aunque los festejos no duraron mucho luego de que Clemente Montes aprovechase un pase de Matías Palavecino (74') en un tiro libre.

Jaime García decidió arriesgar con los cambios en la recta final y mandó todo al ataque, dejando descuidada la retaguardia. Pese a que tenía las mejores ocasiones, terminó pagando caro todo con los postreros tantos de Zampedri (90') y Justo Giani (90+6').

Con este resultado, ahora la UC tendrá que esperar la disputa de la segunda semifinal este miércoles 21 de enero. Allí, Coquimbo Unido y Deportes Limache tendrán que definir al segundo presente en la renovada edición del torneo.