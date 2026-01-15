Supercopa comenzó su venta de entradas para el renovado torneo que se jugará en Sausalito

Este jueves dio inicio la venta de entradas para la renovada Supercopa de 2026, torneo que dará inicio a una temporada en el fútbol chileno en el Estadio Sausalito y teniendo a Huachipato enfrentando a Universidad Católica como partido inaugural.

Para esta nueva edición, estarán participando tanto los campeones de la Copa Chile y la Liga de Primera, así como los subcampeones de los mencionados torneos en un formato de eliminación directa.

El duelo pactado para este próximo martes 20 de enero, a las 19:00 horas (22:00 GMT), tiene valores que van desde los $7.700 pesos en Galería Laguna para la UC y de $6.700 en Galería Cerro para Huachipato, hasta los $22.000 en el sector Pacífico.

Así mismo, el choque de Coquimbo Unido contra Deportes Limache, pactado para el miércoles 21 de enero, en el mismo horario, tiene precios que van desde los $6.700 en ambas galerías y también de $22.000 en la zona Pacífico del recinto viñamarino.