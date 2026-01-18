Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Temuco

Deportes Temuco anunció a Colo Colo como su rival para la "Tarde Albiverde"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Pije" presentará a su plantel estelar enfrentando al elenco Proyección de los albos.

Deportes Temuco anunció a Colo Colo como su rival para la
Deportes Temuco oficializó la programación de su tradicional "Tarde Albiverde", evento donde dará a conocer a las incorporaciones que buscarán el ascenso durante la temporada 2026.

A través de sus canales oficiales, la institución de la Araucanía confirmó que el rival para esta jornada será Colo Colo Proyección.

El encuentro está pactado para el sábado 24 de enero, con una jornada que arrancará a las 17:00 horas (20:00 GMT) e incluirá un partido preliminar con exfiguras históricas del club.

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de críticas. La elección de un equipo juvenil como rival generó inmediata polémica entre la hinchada albiverde en redes sociales, donde muchos manifestaron su descontento.

