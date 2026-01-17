Síguenos:
Dorgu y Mbeumo permitieron la victoria de Manchester United en el clásico frente a Manchester City

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Manchester United derrotó por 2-0 a Manchester City y se quedó con una nueva edición del clásico de la Premier League. Con goles de Bryan Mbeumo (65') y Patrick Dorgu (76'), el conjunto de Old Trafford celebró el debut de Michael Carrick en la banca con un triunfo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pep Guardiola acumuló cuatro partidos sin ganar y quedó en la segunda posición de la tabla, a seis puntos del sólido líder Arsenal.

