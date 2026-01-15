"Soldado que arranca…": Pablo Aránguiz disparó con todo a los dichos de Miguel Ramírez

El descenso de Unión Española no deja de generar remezones en la institución y, tras los dichos de un Miguel Ramírez que acusó un "abandono" del equipo previo a la pérdida de categoría, fue Pablo Aránguiz quien le respondió al técnico.

A través de sus redes sociales, el mediocampista y capitán del equipo compartió una reflexión: "Si un capitán no comanda el barco, está violando su deber principal de liderazgo y seguridad, (...) aunque no siempre sea un castigo legal", expresó.

"El no hacerlo puede implicar un grave descrédito y problemas legales, ya que la tradición dice que "el capitán se hunde con el barco", sostenía el texto compartido.

Seguido a ello, hizo sus descargos con un contundente mensaje: "Cero códigos, cero autocríticas, asegurado, sálvate solo. La excusa agrava la falta de 'soldado que arranca sirve para otra guerra'".