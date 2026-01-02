Apuntan al Ascenso: Unión Española volvió a las prácticas con novedosas caras

Unión Española regresó este viernes a los entrenamientos, dando el vamos a su pretemporada con miras a la campaña 2026. El retorno a las prácticas en Santa Laura estuvo marcado por una serie de sorpresas en el plantel, especialmente por la incorporación de cinco nuevos jugadores que, a primera vista, sugieren una planificación enfocada en el Ascenso.

El club de Independencia, después de que la ANFP desestimó su reclamo administrativo para anular el descenso, dio inicio al año con trabajos a cargo del DT Gonzalo Villagra y con un ojo puesto en el ámbito legal de la denuncia.

Por ahora, los nombres que se sumaron a los trabajos dejaron entrever un plan alternativo.

Entre los futbolistas que llegaron están Martín Ormeño, zaguero de Puerto Montt que arribó como jugador libre; Hans Salinas, defensor que no era titular en Iquique, equipo que descendió junto a los rojos, Mitchell Wassenne, delantero de Concón National, proveniente de la segunda profesional.

A ellos se sumaron otros dos jugadores para completar las cinco incorporaciones iniciales, entre ellos Julio Fierro, arquero que destacó en Copiapó en Primera B y que será el titular, y Emilano Vecchio, quien ya tuvo un paso por la institución. Este tipo de fichajes responde a la actual situación económica y deportiva del club, que debe contratar jugadores libres al no conocer el presupuesto con el que contará en Primera B.

Aunque la dirigencia sigue en pie de guerra por el ascenso, la conformación del equipo parece asumir un escenario en la categoría de plata. Si bien se espera que Unión Española luche por su permanencia en los tribunales, los movimientos en el mercado de pases envían un mensaje claro sobre las expectativas para la próxima temporada.