Miguel Ramírez: No fui el único ni el gran responsable en los descensos de Iquique y Unión Española

El entrenador nacional Miguel Ramírez volvió a referirse a su traumática temporada 2025, año donde dirigió tanto a Deportes Iquique como a Unión Española y ambos elencos terminaron perdieron la categoría en La Liga de Primera.

"No me desligo, pero yo no fui el que descendió a Iquique y a Unión Española. No fui el único ni el gran responsable en ambos casos, para ser más precisos", comentó el estratega en una entrevista con Las Últimas Noticias.

En cuanto al caso del elenco nortino, "Cheíto" precisó: "Me fui en la fecha cinco. Hubo 25 fechas y dos entrenadores que no fueron capaces de revertir la situación. Eso es un hecho objetivo".

"Llegué cuando Unión estaba a seis puntos de Limache y me fui del club a un punto de Limache, con tres partidos por jugar. Además, el equipo logró una estructura de juego pero que hubo irregularidades y que muchos jugadores no superaron la presión que empezaron a sentir conforme corrían las fechas y seguíamos en los últimos lugares", detalló.

Finalmente, sobre su futuro fue claro: "A pesar de que ya me contactaron de dos equipos, uno de Primera y otro del Ascenso, tengo conciencia que me va a costar conseguir club. Uno porque lo del año pasado pesará, y dos porque yo mismo me pondré exigencias más altas y pensaré más las cosas, sin hacerle tanto caso al corazoncito".