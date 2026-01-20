Pareja de Emiliano Vecchio: Ahora entiendo por qué Unión Española está en la B

Un abrupto y polémico final tuvo el retorno de Emiliano Vecchio a Unión Española. Mientras el volante negocia su desvinculación para regresar a Argentina, su pareja, Virginia Tissera, alzó la voz para criticar duramente el manejo de la dirigencia "hispana", calificando su paso por nuestro el país como una pesadilla.

En entrevista con LUN, Tissera no se guardó nada y apuntó directamente a la gestión del cuadro de colonia. "No va a continuar la relación, le quedan 11 meses por delante a Emiliano para estar mal y nosotros como familia no vamos a volver a Chile", sentenció, agregando una frase lapidaria sobre el presente deportivo de la institución: "Todo lo que dije sucedió y ahora entiendo por qué Unión está en la B".

La empresaria textil relató que su experiencia en Santiago fue traumática, asegurando que Unión Española incumplió las promesas realizadas al momento de firmar el contrato en Brasil. "Fueron los peores 17 días de mi vida. Unión lo único que nos dio fue una habitación de Airbnb por cinco días y después de ahí todo lo tuvimos que pagar nosotros", explicó.

Según el testimonio, la familia debió costear alojamiento y transporte de su propio bolsillo, ya que el club no les facilitó un vehículo ni un lugar definitivo para vivir. "Fue un verdadero desastre. Pagué yo con mis tarjetas y en dólares más encima. No le cubriré las espaldas a un club que hace las cosas muy mal y nos dejó en la calle", acusó Tissera.

Problemas de salud y dinero

La situación se agravó cuando Tissera contrajo un virus en Chile. "No teníamos Isapre, vino a verme el médico de Unión Española, que tuvo que hacer las recetas a nombre de Emiliano. Y después para comprar los remedios, más encima no teníamos dinero porque teníamos nuestras tarjetas bloqueadas", narró.

La pareja del futbolista aseguró que incluso debieron pedir dinero prestado a una amiga en Argentina para subsistir, ya que el club no les abonó el sueldo correspondiente. "No nos dieron nada. Pagamos nuestros taxis, las veces que salimos a almorzar todo salió de nuestro bolsillo", afirmó.

Otro punto que golpeó anímicamente a Virginia Tissera fue la reacción de los fanáticos en las plataformas digitales, quienes cuestionaron la veracidad de sus reclamos. "Leí los comentarios en redes y eso es lo que más duele, es una locura. ¿Cómo voy a armar una novela? Pero la gente eso opina", lamentó la pareja del mediocampista.

Ante las críticas, la empresaria manifestó su intención de cerrar definitivamente este capítulo para enfocarse en su vida fuera de Chile. "Quiero dar vuelta a la página, porque yo no vivo de Unión Española. Todo lo que he dicho sucedió", reafirmó, desestimando las acusaciones de estar fabricando un conflicto artificial.

Finalmente, Tissera defendió el profesionalismo de Emiliano Vecchio ante las críticas de los hinchas. "Para él fue peor porque quiere al club. Por eso me duele que digan que él no fue a entrenar; si fue todos los días y yo pagaba los taxis que salían 60 dólares. El único día que no fue a entrenar fue el día que nos agarró un virus", concluyó.

Por su parte, el técnico de Unión Española, Gonzalo Villagra, se limitó a declarar tras la "Noche Canaria" que "desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado", confirmando que el jugador se ausentó de los entrenamientos y que su salida es inminente.