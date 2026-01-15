Ramírez y su paso por Unión: Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes

Un 2025 realmente para el olvido fue el que vivió el técnico Miguel Ramírez, quien durante el primer semestre dirigió a Deportes Iquique, salió y después se hizo cargo de Unión Española hasta que cesó sus funciones, cerrando una temporada que terminó con dragones celestes e hispanos en la B.

En conversación con TNT Sports, el estratego repasó lo sucedido con el cuadro nortino después, asumiendo que "renové contrato con Iquique, con la ilusión, porque allá en Iquique cuando te va bien te tratan súper bien y la gente es súper cariñosa, yo ya había tenido la experiencia de estar en Iquique con Jaime Vera, habíamos ganado Copa Chile, y tenía buenos recuerdos, me trataron súper bien, terminamos terceros en el campeonato (del 2024), clasificamos a un torneo internacional, y eso a mí me sedujo mucho más y me hizo tomar malas decisiones".

"¿Cuáles son esas malas decisiones? El aceptar el plantel que uno aceptó, entonces si aceptaste el plantel que pudiste formar, uno ya después no se puede quejar, el responsable soy yo, y en ese sentido yo asumo mi responsabilidad de lo que pasó con Iquique", complementó el DT, quien reconoció que el desgaste del torneo continental y la escasez de variantes fueron clave para el declive de los tarapaqueños.

Con respecto a su proceso en el conjunto de colonia, el exseleccionado chileno explicó que "donde se requiere lo mejor de cada jugador y hay más exigencia tuvimos problemas. Nos pasó contra Audax Italiano, la U, Colo Colo, Católica. Lo tuvimos con O'Higgins, con Palestino. Goles raros, faltas innecesarias. Penales innecesarios, evitables. Y otros penales que el VAR nos sancionó. Pero en definitiva esto ha sido un gran aprendizaje".

El ex seleccionado nacional aseguró que "lamento profundamente lo que pasó con Unión Española y el descenso. Me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande. Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes".

"¿Cómo? Dejándose. Desde el partido con Audax Italiano, si hiciste un partido a tope, 45 minutos sin dejar jugar al rival. Podríamos haber terminado 4-0 el primer tiempo (terminaron perdiendo 4-3). Después perdimos con Palestino tras un buen primer tiempo. Le ganamos a Huachipato, íbamos ganando 3-0 el primer tiempo. Nos hacen el 3-1 y ganamos 4-2, pero apretado", profundizó el adiestrador de 55 años.