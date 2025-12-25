Regalo navideño para los hispanos: Emiliano Vecchio concretó su retorno a Unión

Unión Española anunció a través de redes sociales que el mediocampista argentino Emiliano Vecchio concretó su retorno al cuadro hispano en el intento del cuadro de colonia de tener un rápido retorno a la Primera División.

"En esta Navidad, los deseos se hacen realidad. Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la temporada 2026", escribió el equipo de Santa Laura en sus redes sociales.

"Bienvenido a casa", expresó el equipo.

Este será el tercer paso del nacido en Rosario por Unión Española, club donde estuvo en 2012 y en 2024 sumando 69 partidos y 18 goles.