Unión La Calera sumó a Yerko Leiva como tercer refuerzo para el 2026

Unión La Calera continuó este lunes con sus anuncios de fichajes y durante la tarde oficializó la contratación del volante Yerko Leiva, su tercer refuerzo para 2026.

Leiva, de 27 años, arriba al conjunto cementero desde Curicó Unido, club donde tuvo poca regularidad esta temporada.

Será el regreso de Leiva a La Calera, tras el breve paso que tuvo en el club en 2019 después de dejar la U, equipo donde se formó y jugó por cinco temporadas.

Tras La Calera, jugó en Necaxa de México, y volvió a Chile en 2021, con un regular paso por Curicó Unido por tres temporadas.

En 2024 jugó en O'Higgins y volvió a Curicó en 2025, aunque sin el nivel de antaño.

Leiva se sumó como refuerzo de La Calera al veterano Matías Campos López y al argentino Nicolás Avellaneda.