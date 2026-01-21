Sujeto fue detenido en Perquenco con un bidón de combustible y fósforos

Un hombre fue detenido esta madrugada en Perquenco, Región de La Araucanía, cuando portaba un bidón de combustible y fósforos, acusado de iniciar un incendio forestal en el lugar.

Se trata de un hombre de 63 años de edad, quien fue aprehendido luego que testigos lo vieron provocando focos de incendio en una plantación de trigo emplazada en la zona de Selva Oscura.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, precisó que "alrededor de las 2:30 de la mañana, en uno de los incidentes más graves de los ocurridos, desde el punto de vista de seguridad la noche de ayer, en la zona de Perquenco, Selva Oscura, se pudo establecer, según la versión de testigos, que se habrían dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes".

"En circunstancias de que Bomberos, Carabineros y vecinos del sector combatían un incendio en una plantación de trigo, a la altura del kilómetro 1 de la ruta S-119, dos vecinos se percatan que en el centro de la plantación se produce un nuevo foco de incendio. Ellos ven que la persona que inicia ese foco se da a la fuga del lugar, lo persiguen y logran detenerlo", detalló Nelly Marabolí, vocera del Ministerio Público.

Asimismo, detalló que el sujeto "transportaba en su poder un bidón con un líquido supuestamente acelerante y al ser revisadas sus vestimentas se le encuentra una caja de fósforos".

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campuzano, precisó que "hay tres hectáreas afectadas y evidentemente varias agravantes aquí, toda vez que también se genera en un momento en que estamos en emergencia. Por lo tanto, es un delito grave".

Igualmente detalló que se está evaluando presentar una querella contra el sujeto.

El hombre pasará a control de detención esta tarde.