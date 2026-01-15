Síguenos:
Buljubasich y los refuerzos en la UC: Decidimos no seguir con la búsqueda del extremo

Publicado: | Fuente: Cruzados: Canal Oficial de Universidad Católica
El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, confirmó este jueves que el club ha dado por cerrada la búsqueda de un extremo por izquierda para la temporada 2026. Tras la presentación oficial del defensor Juan Ignacio Díaz y el anuncio de un principio de acuerdo con el juvenil Martín Gómez, el 'Tati' aseguró que la dirigencia se encuentra satisfecha con la conformación del plantel para enfrentar los cinco torneos del año.

