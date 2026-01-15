Justo tras el portazo de la UC: Eduard Bello quedó libre al dejar Barcelona SC

Universidad Católica durante el mediodía de este jueves echó por tierra sondeos por un delantero en punta, apenas un par de horas antes de anunciarse que Eduard Bello quedó como agente libre.

Barcelona de Guayaquil informó en un breve comunicado el fin del contrato del venezolano tras "un acuerdo de mutua voluntad".

En tanto, el gerente técnico de la UC, José María Buljubasich, dio por cerrado el plantel, descartando la opción de tratar de mantener a Bello.

"Hemos decidido no seguir con la búsqueda del extremo por izquierda. Lo de Eduard Bello no se haría", expresó en la presentación de Juan Ignacio Díaz.

Pese al vuelco en la situación del jugador, las palabras de "Tati" dieron por finalizada la teleserie en torno al exDeportes Antofagasta, que visitó "la franja" cedido por todo 2025: Marcó siete goles y dio tres asistencias en 31 partidos.