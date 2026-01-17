Eduard Bello se despidió de la UC: Tenía todas las ganas y el deseo de continuar

Luego de enterarse que no continuará en Universidad Católica, el atacante venezolano Eduard Bello compartió un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

"Agradecido por permitirme ser parte de la historia de esta hermosa institución, Universidad Católica, de la cual me llevo un cariño muy especial en mi corazón", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el atacante dijo estar "triste porque tenía todas las ganas y el deseo de continuar, pero las cosas no se pudieron concretar".

Finalmente, Bello cerró su reflexión agradeciendo "a la directiva, cuerpo técnico, staff, compañeros y a toda la gente del club que realiza un trabajo silencioso pero fundamental".