El Club Deportivo Universidad Católica se pronunció por incendio forestal en San Carlos de Apoquindo

El Club Deportivo Universidad Católica entregó una actualización sobre el incendio forestal que afecta los cerros de San Carlos de Apoquindo, cercano a las instalaciones de los "cruzados" y el Claro Arena.

"Informamos a la comunidad que se ha registrado un foco de incendio en terrenos del club, específicamente en el sector suroriente del acceso a Parque Cordillera", señaló el club polideportivo de la UC.

La institución reiteró que las diversas autoridades y personal de rigor se encuentran trabajando en la emergencia y "de acuerdo con la información entregada por Parque Cordillera, no hay personas en los senderos del parque en este momento".

"Seguiremos informando oportunamente ante cualquier novedad", cerró el CDUC a la espera de nuevas informaciones.

En tanto, Cruzados compartió en las redes sociales del equipo de fútbol mencionado informe de la Asociación Parque Cordillera.

"Siendo las 16:15 horas, podemos comunicar lamentablemente el desarrollo de un incendio forestal entre los Parques La Plaza Sur y San Carlos de Apoquindo, ambos ubicados en la comuna de Las Condes, bajo la administración de la Asociación Parque Cordillera", señalaron.

"En estos momentos desconocemos el motivo que dio origen al incendio, y nuestros esfuerzos se encuentran enfocados en la extinción de la emergencia. Próximamente comunicaremos más detalles", señaló el texto reproducido por la UC.

Respecto al Claro Arena y las instalaciones del club como tal, no han sido afectadas por el incendio forestal, cuya extinción se extenderá durante la noche y se estima para seguir en la jornada del martes.