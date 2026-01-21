Fernando Zampedri: "Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón"

Luego de ser figura en la primera de las semifinales de la Supercopa ante Huachipato, el delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, comentó las expectativas del elenco cruzada de cara a la temporada 2026.

"Fue difícil. Nosotros estábamos controlando el juego; creo que en dos situaciones que tuvieron nos convirtieron, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo y darlo vuelta dos veces", dijo en relación a la victoria por 4-2.

"Es el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. Para los dos equipos era igual, el primer partido del año. Contento porque ganamos y jugamos bien. En gran parte del partido tuvimos el control; generamos muchas llegadas y nos costó un poco en las definiciones, pero estamos trabajando en eso", añadió.

Por último, Zampedri destacó el desempeño mostrado por los refuerzos: "Contento por cómo terminamos el año pasado, cerrando un gran año. Ojalá que empecemos bien. Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón. Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos; hoy demostraron un gran carácter y estoy contento por eso".