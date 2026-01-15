Juan Ignacio Díaz en su llegada a la UC: Me seducía el club desde que vine a Chile

Este jueves se llevó a cabo la presentación del defensor argentino Juan Ignacio Díaz, quien arribó como refuerzo a Universidad Católica y valoró la oportunidad de formar parte de una institución que tendrá que afrontar cinco competencias a lo largo de todo 2026.

"Es un club muy lindo, que me seducía desde que vine a Chile. Como objetivo este año es llegar lo más alto posible en la Libertadores. Tenemos que pelear por todo lo que hay, así que estoy ansioso por comenzar", comenzó mencionando en conferencia.

Seguido a ello, apuntó: "Vine al club a competir. Siento que estoy preparado (...) En O'Higgins fui capitán, estuve dos años en el club y fue algo muy lindo, nunca me había tocado. Son cosas que tienes que llevar del equipo y aprendí mucho".

"En Estudiantes de La Plata había arrancado como lateral unos partidos, después salí a préstamo y fui central. En Barracas en el 2022 me tocó jugar en una posición de lateral, pero me siento más cómodo de central", remató diciendo.