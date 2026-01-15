Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con promisorio volante argentino

Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con el joven volante argentino Martín Gómez, de 19 años, quien llega a préstamo por un año con opción de compra desde el club Real Pilar de Argentina.

El volante de creación, según informó el elenco cruzado, se sumará al equipo de proyección y al primer equipo, dentro de una política de seguimiento de jugadores emergentes en Chile y en el extranjero.

Según detalló la UC en sus redes sociales el jugador "tendrá un proceso de adaptación progresivo, acompañado de manera permanente por el cuerpo técnico y el Club, para que pueda adaptarse de la mejor forma a esta nueva realidad en Universidad Católica con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos".

Gómez ya se encuentra en Chile a la espera de los exámenes médicos para firmar contrato con el elenco cruzado.