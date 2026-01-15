Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.6°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con promisorio volante argentino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de 19 años llega desde Real Pilar de Argentina.

Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con promisorio volante argentino
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con el joven volante argentino Martín Gómez, de 19 años, quien llega a préstamo por un año con opción de compra desde el club Real Pilar de Argentina.

El volante de creación, según informó el elenco cruzado, se sumará al equipo de proyección y al primer equipo, dentro de una política de seguimiento de jugadores emergentes en Chile y en el extranjero. 

Según detalló la UC en sus redes sociales el jugador "tendrá un proceso de adaptación progresivo, acompañado de manera permanente por el cuerpo técnico y el Club, para que pueda adaptarse de la mejor forma a esta nueva realidad en Universidad Católica con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos".

Gómez ya se encuentra en Chile a la espera de los exámenes médicos para firmar contrato con el elenco cruzado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada