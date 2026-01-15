Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con promisorio volante argentino
El jugador de 19 años llega desde Real Pilar de Argentina.
Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con el joven volante argentino Martín Gómez, de 19 años, quien llega a préstamo por un año con opción de compra desde el club Real Pilar de Argentina.
El volante de creación, según informó el elenco cruzado, se sumará al equipo de proyección y al primer equipo, dentro de una política de seguimiento de jugadores emergentes en Chile y en el extranjero.
Según detalló la UC en sus redes sociales el jugador "tendrá un proceso de adaptación progresivo, acompañado de manera permanente por el cuerpo técnico y el Club, para que pueda adaptarse de la mejor forma a esta nueva realidad en Universidad Católica con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos".
Gómez ya se encuentra en Chile a la espera de los exámenes médicos para firmar contrato con el elenco cruzado.