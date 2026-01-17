Amistoso entre la U y Racing quedó en entredicho por incendios forestales en Concepción

El amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club, pactado para este domingo a las 19:00 horas en el Estadio "Ester Roa", de Concepción, quedó en duda debido a los incendios forestales que afectan a varios sectores aledaños a la capital penquista.

Pedro Veloso, asistente de gabinete de la comuna de Concepción, explicó en declaraciones publicadas por La Voz Azul que este domingo a eso de mediodía se determinará si el partido se juega o se suspende.

"El incendio está complicado. El Comité de Gestión de Riesgos de Desastres va a decidir mañana (domingo) sobre una posible suspensión en base a algunos factores como la calidad de aire, el personal policial que se tenga que movilizar y hay algunas vías a Concepción cerradas que podrían perjudicar el ingreso y salida de hinchas", dijo la autoridad.

"Esperamos que no se suspenda porque significaría que el incendio se está yendo de control", añadió.

¿Cuándo y dónde juega la U?

La U jugará el su primer partido del año el domingo 18 de enero a las 19:00 horas (22:00 GMT) frente a Racing en el estadio "Ester Roa" de Concepción.

¿Dónde ver el partido de la U ante Racing?

El partido contará con la transmisión en televisión por ESPN 5 y en streaming por Disney+.

Y como siempre, además, todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.