Incendios forestales: Despedida de José Rojas tendrá centro de acopio en el Nacional

El exdefensor de Universidad de Chile y de la selección chilena José "Pepe" Rojas avisó a través de sus redes sociales que el partido homenaje que se realizará en su honor el próximo 29 de enero en el Estado Nacional servirá para poner un centro de acopio y así ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales.

"¡Qué se paren los azules! Debido a la catástrofe que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales que han golpeado a cientos de familias y devastado parte de nuestro país, hoy nos unimos", escribió el otrora zaguero.

"En el marco de mi despedida, el próximo 29 de enero se habilitará un punto de acopio en el acceso principal por Avenida Grecia", añadió.

En el lugar se estarán recibiendo alimento no perecibles, agua sin gas, artículos de aso, mascarillas y bolsas de basura.

¿Cómo han afectado los incendios en Ñuble y Biobío?

Los incendios forestales que afectan las regiones del sur y centro de Chile han dejado 20 personas fallecidas, 7.079 personas damnificadas y 536 viviendas destruidas.

Los megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 34.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble y han obligado a evacuar decenas de miles de personas.