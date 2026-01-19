Juan Martín Lucero llegó al aeropuerto de Santiago para firmar por Universidad de Chile

Después de tantos rumores, la llegada del delantero argentino Juan Martín Lucero a Universidad de Chile está más cerca que nunca luego de que este lunes aterrizase en suelo nacional, específicamente en el aeropuerto de Santiago.

Con 34 años, el atacante llegó al país después de estar compitiendo en las últimas tres temporadas jugando para Fortaleza, club en el que disputó alrededor de 165 partidos y anotó en 51 oportunidades.

Así mismo, este traspaso fue condimentado debido a la última etapa del "Gato" en Colo Colo. Luego de brillar para los "albos" en la temporada 2022, Lucero forzó su salida hacia el fútbol brasileño.