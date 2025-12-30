Manuel Mayo sobre Juan Martín Lucero: Ese nivel de jerarquía es el que buscamos

En el marco de la presentación oficial de Francisco Meneghini como nuevo entrenador, el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, entregó definiciones clave sobre el mercado de pases. Uno de los temas centrales fue la búsqueda de goles, tras la partida de tres delanteros del plantel 2025.

Consultado específicamente por nombres que han rondado en la órbita azul, como el de Juan Martín Lucero, el directivo optó por la cautela, pero sin esconder la exigencia. "Hablar de nombres propios no es conveniente, pero cuando me mencionas un nombre así (Lucero), lógicamente que ese nivel de jerarquía es el que es el que buscamos y es el que estamos convencidos de que necesita este club", declaró Mayo.

"Lo que está claro es que vamos a reforzar con delanteros. Tenemos que traer jugadores de jerarquía con distintas características. Al menos vamos a reforzar con dos o tres jugadores importantes en esa zona", agregó, confirmando la reestructuración ofensiva.

La cautela con Eduardo Vargas

Otro nombre que rondó la conferencia fue el de Eduardo Vargas. Pese a la expectación, Mayo optó por la prudencia para no entorpecer posibles tratativas, aunque ratificó su valoración del histórico goleador. "Sobre lo de Eduardo, ya se habló mucho. Saben lo que opino de él tanto por lo que significa para el club como jugador. Sigo pensando exactamente igual", señaló.

Sin embargo, el gerente advirtió: "Dar un nombre puede afectar la negociación. Si queremos conseguir los mejores nombres posibles, entre menos se sepa, mejor. Si se escuchan cosas afuera es porque de nuestro lado no sale nada".

El trabajo de Meneghini: Juveniles e infraestructura

Sobre la llegada de Francisco Meneghini, el regente destacó el conocimiento previo que el DT tiene de la cantera azul y reveló una petición especial del estratega. "Conoce muy bien a nuestros juveniles, pero entrenarlos es distinto. El pidió adelantar volver tres días antes con ellos para verlos en vivo, entrenarlos. Eso es una aptitud positiva", valoró Mayo.

Además, el gerente hizo hincapié en que el nuevo cuerpo técnico encontrará un club preparado para la alta exigencia. "Las condiciones que tienen Francisco y los jugadores acá para trabajar son de primer nivel en todos los sentidos: De infraestructura, estructural y a nivel de plantel. Estamos convencidos de que tenemos todas las herramientas para pelear por el objetivo", afirmó, refiriéndose a la meta de ser campeones.

La compleja salida de Álvarez y los plazos

Finalmente, Mayo abordó el fin del ciclo de Gustavo Álvarez, admitiendo dificultades pero guardando reserva por motivos contractuales. "Es difícil y no puedo hablar mucho de cómo terminó la relación porque hay temas legales que me lo impiden. No fue fácil todo lo que se habló, lógicamente, pero prefiero llevarlo puertas adentro", explicó.

Respecto a los tiempos para cerrar el plantel, el directivo indicó que esperan tener novedades pronto: "Empezamos el lunes y la idea es llegar con la mayor cantidad de jugadores, pero sin tomarnos malas decisiones por apurarnos. El libro de pases está abierto hasta la cuarta fecha, pero ojalá tenerlos para el inicio de la pretemporada".