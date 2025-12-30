Meneghini apunta al hincha: Los equipos de la U deben transmitir el deseo de ganar

El flamante técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, tuvo su presentación oficial como entrenador del elenco azul y expresó su confianza en mejorar lo que ha hecho el equipo en estas últimas dos temporadas con el objetivo de buscar el esquivo título.

"Creo que en estos dos años, se recuperó esa esencia de la U. Los equipos de la U deben ir adelante, ir la frente y transmitir al hincha los deseos del equipo de ganar todos los partidos", dijo en conferencia de prensa.

El exentrenador de O'Higgins reiteró que bajo esa premisa la idea es buscar un campeonato.

"Lo primero que dije es que corresponde buscar un título, y después de estos dos años de sentar bases, hay fundamentos, hay argumentos futbolísticos y estamos capacitados", expresó.

En lo personal, Meneghini comentó que "es un gran momento para tomar este desafío. Conozco el medio chileno y he seguido el proceso de la U, y creo que en los últimos dos años se han sentado ciertas bases que me dan confianza para continuar mejorando el quipo y conseguir el objetivo que es muy claro".

Respecto al mercado de pases, el nacido en Rosario expresó que "no es ninguna sorpresa decir que necesitamos refuerzo en ofensiva, después hay otras posiciones que se evalúan, con mercados dinámicos y hay muchas cosas que evaluar. Entrenaremos con los juveniles a partir del viernes para conocerlos, conversar con ellos y así tener alternativas".

Sobre su propuesta de juego, el exayudante de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli comentó que "la U juega la mayor parte del partido en campo rival y eso permite que cuando los rivales recuperen la pelota intentan atacar. El plantel cuenta con un abanico de posibilidades en el mediocampo, incluyendo a jugadores juveniles y la idea es tener variadas estructuras para no hacernos previsibles. Es una posibilidad contratar en el mercado, pero es importante también conocer a los jugadores que tenemos".

Sobre su motivación para llegar a la U, Meneghini expresó que "le guardo mucho cariño al club, porque fue mi primer trabajo fuera del cuerpo técnico de Bielsa. Fue de mucho aprendizaje, de compartir con exjugadores del club, quienes me transmitieron lo que es este club. En ese momento estaba recién inaugurado el CDA, y eso creo que es algo muy importante. Ahora vuelvo con más experiencia, con las herramientas necesarias para liderar un proyecto tan importante".