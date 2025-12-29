Meneghini definió la prioridad para la U: Ser campeón

La era de Francisco Meneghini en Universidad de Chile comienza con exigencias máximas. El nuevo entrenador azul enfrentó los micrófonos y no tuvo dudas en establecer cuál es la meta del equipo para la temporada 2026: Bajar una nueva estrella.

"El objetivo creo que está muy claro: Es ser campeón del Torneo Nacional. Esa es la prioridad absoluta", sentenció en declaraciones al club. Para "Paqui", la obligación es inherente a la camiseta que ahora defiende. "Cualquier persona que es de la U o que conoce el club sabe qué es lo que necesita esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa", enfatizó.

Regularidad y desafío internacional

Meneghini profundizó en la importancia del campeonato local como termómetro del rendimiento del plantel. "Obviamente un club como este no tira ningún torneo, pero la prioridad nuestra va a ser ser campeón del nacional. Es el torneo que marca la regularidad, que marca quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros", explicó.

A pesar de poner el foco en la liga, el DT no descuidó el plano internacional, valorando lo realizado por el club en la campaña anterior (2025) y apuntando a sostener ese nivel. "Es muy importante porque nos daría la posibilidad de que el equipo siguiera compitiendo internacionalmente, que viene de hacer una campaña muy pero muy buena. Pero la prioridad es ser campeón del nacional", concluyó.