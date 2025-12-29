Oficial: Rodrigo Contreras se sumó a las salidas en Universidad de Chile

A través de redes sociales y un comunicado, se confirmó la salida del delantero Rodrigo Contreras de Universidad de Chile luego de finalizar su préstamo de una temporada con los azules.

La escuadra estudiantil se limitó a incluir al "Tucu" dentro un comunicado ya existente en su sitio web, donde poco a poco también se fueron anunciando las partidas de Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra. Además se realizó una escueta despedida en redes sociales.

Contreras, perteneciente a Deportes Antofagasta, junto a la U totalizó 41 partidos, con 10 goles y dos asistencias entre Liga de Primera, Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Chile y la Supercopa; siendo esta última su único título con el club.

El propio jugador utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un extenso mensaje de adiós a Universidad de Chile, admitiendo que "las despedidas no siempre son lindas mas cuando te encariñas tanto con una institución".

"Qué decir de ustedes, los hinchas, que son los que hacen que la pasión de U. de Chile sea reconocida en todos lados. Son extraordinarios, me llevo los mejores recuerdos. Siempre están en las buenas y en las malas. Simplemente gracias por el cariño y el respeto", sumó.

El "Tucu" señaló que "No fue el año que quería por diferentes razones", pero valoró los buenos momentos como su agónico gol para vencer a la UC en el Nacional o la mencionada Supercopa ante Colo Colo.

"Abrazo bullangueros/as. Ojalá la vida nos cruce otra vez, felices fiestas y muchas gracias por todo. Aguante la U", cerró.

De esta manera, el éxodo de Universidad de Chile sumó otro nombre y se concretó la partida de los tres centrodelanteros del equipo; puesto a reforzar imperiosamente tras haberse firmado el arribo del DT Francisco Meneghini.