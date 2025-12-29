Desde Colombia: U. de Concepción se reforzó con el uruguayo Santiago Silva

Universidad de Concepción selló su quinta incorporación, aparte del DT Juan Cruz Real, para su retorno a la Liga de Primera, con el arquero uruguayo Sebastián Silva.

El guardameta uruguayo de 26 años firmó proveniente de América de Cali, con la misión de tomar la posta tras la sorpresiva salida de Cristian Campestrini, uno de los referentes del título en el Ascenso.

Silva fue el segundo portero del conjunto colombiano, con nueve partidos entre todos los torneos, siendo su mayor participación en siete duelos del Apertura, donde quedó imbatido en cuatro ocasiones.

Así, el golero competirá por el pórtico del "Campanil" con José Sanhueza y se sumó a las llegadas de Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo y Cecilio Waterman.